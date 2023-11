Juan Carlos Rivero da su opinión de lo que está pasando en España y le caen más de 1.000 comentarios

El popular periodista de TVE Juan Carlos Rivero ha provocado más de mil comentarios en la red social X, antes conocida como Twitter, al dar su sincera opinión sobre algunos asuntos que están sucediendo en España en los últimos días.

En su mensaje, Rivero se pregunta "qué clase de políticos son los que entienden el pacto y la negociación como una humillación".

Y sigue: "¿De qué triste y penoso periodo de la reciente historia de España proceden? No, veo que el franquismo no está superado. Siguen aquí. Padre, perdónalos, no saben lo que dicen".

Rivero publicó su mensaje justo cuando decenas de miles de personas se sumaban a las protestas convocadas por la derecha en toda España contra la amnistía a los independentistas catalanes, cuyos votos son indispensables para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

"Ganaremos esta batalla", exclamó el líder del PP, Alberto Núñez Fejióo, durante la concentración en Madrid.

A las concentraciones convocadas por el conservador Partido Popular (PP) en todas las capitales de provincia españolas se sumaron entre otros Vox.