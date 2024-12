Juan del Val habla así del feminismo: cuenta su caso, pero va a dar que hablar 

El escritor y colaborador de programas como El Hormiguero, Juan del Val, ha concedido una entrevista a Yo Dona, del diario El Mundo, en la que ha hablado de diversos temas como el feminismo actual o el Gobierno de Pedro Sánchez.

Del Val ha afirmado que "el feminismo es el movimiento más importante de los dos últimos siglos" y ha comentado que él lo reivindica "desde la acción". "La ideología es comportamiento, no palabrería", ha sentenciado.

"Vivo desde hace más de 25 años con alguien con más brillo que yo, que ha ganado más dinero que yo.... Tengo un hijo de 22 años y el que se quedó en casa cuando nació fui yo", ha explicado el escritor, cuyas opiniones en el programa de Pablo Motos siempre acaban haciéndose tendencia en redes sociales.

Además, ha cargado contra los que le han dado lecciones: "Luego han venido unos cuantos a darnos lecciones de lo que hay que hacer, de la conciliación... Lo que no vale es decir 'el feminismo es esto y lo otro' y luego estar encausado, como estamos viendo últimamente".

Sobre el actual presidente del Gobierno, Del Val ha contado que ha dejado de votar al PSOE por él: "Me considero progresista, en el sentido de que soy la persona menos conservadora que conozco, aunque haya gente que me asocie con ideas de derechas porque critique a Pedro Sánchez y eso, por lo visto, es conservador".

"Y lo respeto, ¿eh? Porque cuando hablas en televisión no puedes pretender que la gente no te cuestione. Yo opino, y ellos también", ha añadido, recordando que se afilió con 15 años a las Juventudes Comunistas y que ha sido votante toda la vida de Izquierda Unida y del PSOE. "Pero no puedo votar a este PSOE, porque está alejadísimo de lo que pienso", ha remtado.