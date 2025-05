Una española va a un parking en Alemania y esto es lo que se encuentra: ¿seguridad o machismo?

La usuaria de TikTok @keepbuildinggg, una española que se acaba de mudar a vivir a Alemania, ha subido un vídeo enseñando el cartel que ha visto en un parking del país que le ha dejado alucinada.

"Mujeres/discapacitados. ¿Nos están poniendo al mismo nivel? Con razón me ha parecido tan fácil aparcar. He podido aparcar ahí tan fácil porque los hombres no aparcan ahí para respetar a las mujeres", ha relatado en primera instancia la usuaria.

"En España os tiene que volar la cabeza con esto, ¿no? Creo, yo no sé, ¿Qué pensáis? Siempre que tengo que aparcar en algún parking subterráneo, siempre pasa algo. Y esta vez todo ha ido muy tranquilamente", ha manifestado la española, incitando el debate.

"He llegado, he aparcado, además ha sido súper fácil, o sea, me ha sorprendido lo fácil que he podido aparcar. He entrado y ¡pum! He aparcado. Luego he salido y he visto que había un cartel, os lo voy a enseñar", ha continuado la tiktoker.

"Este cartel, 'Frau', significa mujer en alemán. He aparcado en una zona que supuestamente es para...", ha relatado señalando el cartel, haciendo referencia a las mujeres.

Además, en la descripción del vídeo, la española ha explicado el motivo real de esta medida alemana. "Las plazas para mujeres, "Frauenparkplätze" se introdujeron para mejorar la seguridad y se suelen ubicar en zonas bien iluminadas y con vigilancia", ha apuntado.

"Se crearon para aumentar la seguridad de las mujeres al aparcar, ubicándolas en zonas bien iluminadas y con alta actividad. En algunas regiones, como Brandenburgo, hay una legislación que exige que al menos el 30% de las plazas de estacionamiento estén reservadas para mujeres", ha añadido el usuario.

"La existencia de estas plazas genera controversia, siendo consideradas por algunos como una medida machista, mientras que otros las ven como una forma de mejorar la seguridad", ha concluido la española.

"Supongo que será una zona sin columnas para que puedan aparcar mejor"; "Me parece una buena iniciativa, las mujeres vivimos con más inseguridad y no tener que cruzar todo un parking reduce el riesgo de agresión"; "El chiste se cuenta solo", han comentado algunos usuarios.

