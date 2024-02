Nadia de Santiago desvela qué les ocurre a muchos actrices y actores: la prueba de que son humanos

La actriz Nadia de Santiago, que ha formado parte del elenco de series tan conocidas como Las chicas del cable y películas como Las 13 rosas, ha sido entrevistada por Raquel Pérez, actriz, profesora y coach, para #enAcción

"Me sentía muy identificada con mi trabajo, con quién era yo. Esto lo he tenido que trabajar mucho", ha empezado diciendo la joven intérprete para dar voz a la situación que viven muchos profesionales del sector.

Durante la conversación, también ha explicado lo que ocurre cuando no se encuentran inmersos en ningún proyecto: "Cuando no tenía trabajo, yo no tenía valor. ¿Quién soy yo y qué más se hacer? ¿Sigo valiendo aunque no tenga nada que contar porque hoy no he hecho nada?".

Asimismo, ha asegurado que este sentimiento no le explotó "por la fama, sino a nivel de alma, de sentido", algo que ha provocado que se haya replanteado "muchas veces" dejar la profesión y desarrollarse profesionalmente en sector.

Y es que su profesión ofrece "subidón" porque en ciertos momentos "estás muy expuesto, y ahí tú lo tienes controlado debido a que te identificas con ese trabajo", pero cuando no interpretas ningún personaje, el sentimiento es otro.