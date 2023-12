Un colombiano que vive en España responde así a los que dicen en su país que aquí la Navidad es cutre

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

El usuario de TikTok @jhontrivino4, de origen colombiano, ha dejado una airada respuesta en la red social china a sus compatriotas que dicen que en España no se celebra la Navidad en condiciones. Señala que hay gente que le dice que "no hay luces" y que por qué no hay personas en la calle.

"Uno no viene a eso, que aquí sí hay esas cosas pero aquí la vida no es la misma vida de perdición que hay en el país. Por eso mucha gente se devuelve, porque vienen con la mentalidad de que salen de Colombia y van a llegar a Europa a encontrarse lo mismo que en Colombia", comenta.

Prosigue explicando que, a diferencia que en su país, no todo es juerga y jarana: "Por eso el país [Colombia] está así de pobre porque creen que todo el libertinaje. Aquí no se vienen a ver luces de Navidad, que sí las hay, aquí no se viene a andar con pachanguitas en la calle, que también las hay, aquí se viene a trabajar y a tener una mayor calidad de vida".

Para acabar comenta que en vez de criticar la Navidad de España se fijen en lo limpias que están las calles y en la tranquilidad con la que se vive aquí ya que en Colombia "es imposibles llevarlos a un parque": "Una bala perdida o está la gente metiendo vicio o están los ladrones para meterte un tiro por un celular".