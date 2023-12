Comparte lo que hizo una empleada de Kiaby con su hijo, ella lo lee y tienen esta conversación en público

Encontrarse con empleadas como la que atendió a @MacDreaming es una suerte que merece ser compartida en redes sociales. Esta usuaria ha contado en X, anteriormente Twitter, el bonito gesto que tuvo con ella una empleada de la tienda de ropa Kiaby.

"No sé de qué manera agradecer, a la chica que me atendió ayer en @KiabiES de La Línea de la Concepción. Me dio preferencia como cliente, al percatarse en segundos que mi hijo es TEA. En el ticket solo aparecen sus siglas, no sé como podría ponerle una hoja de agradecimiento", ha escrito en la red social de Elon Musk.

La cuenta oficial de la marca en X ha visto el mensaje y ha respondido: "Hola @MacDreaming ¡qué ilusión nos hace leerte! Nos alegramos de que tu experiencia en tienda haya sido tan positiva. Acabamos de hacer llegar tu mensaje a la tienda para felicitar a la compañera que te ayudó. ¡Mil gracias por todo y te deseamos felices fiestas!".

Finalmente y como no podía ser de otra forma debido a la repercusión que ha obtenido la publicación, el mensaje ha llegado hasta la empleada, que también ha querido responder al bonito mensaje que le han dedicado.

"Ayyy!!!! Que ilusion ver esto! Soy yo. Soy maestra de infantil y hay que concienciar de estas cosita . Llevo mi vocación muy arraigada . Ven siempre que quieras a nuestra tienda", ha dicho ella.

La publicación principal tiene casi un millón de personas alcanzadas y más de 3.000 'me gusta'. La respuesta de la empleada supera el medio millón de alcance y también tiene más de 3.000 'me gusta'.

