La animalada que es ver a Ibai en directo

Era un día importante para Ibai y se le notaba en la cara. El creador de contenido, el más visto del año en España con diferencia, presentaba este jueves lo que él mismo ha bautizado como La Operación Fénix.

Después de un 2023 convulso con Koi, su equipo de deportes electrónicos, Ibai, junto con el exfutbolista del Barça Gerard Piqué, ha cogido el toro por los cuernos y como un ave fénix que resurge de sus cenizas ha anunciado lo que era un secreto a voces en el mundillo: se unen Movistar Riders, MAD Lions y KOI en un mismo club.

Rodeado de otros creadores de contenido, algunos fans y parte de la prensa, el streamer vasco ha presentado, sin mirar ni un solo papel y durante más de tres horas las líneas maestras de este nuevo proyecto donde la palabra que más se ha repetido es "ilusión".

Ver a Ibai en directo es casi tan impactante como ver una de esas partidas de Valorant o de cualquier otro juego que reúne a millones de personas. Porque si algo es Ibai, es un animal comunicativo con todas las letras, a la altura de periodistas de renombre que llevan años y años delante de las cámaras o de un micrófono de radio.

Sin guion, sin cue, siempre con el chat de Twich en mente, Ibai ha llevado con la precisión de un director de orquesta y la naturalidad de un veterano presentador de los Oscar un evento con cinco cámaras de las que estar pendiente y mucha gente a la que prestar atención. Una de las grandes ovaciones de la jornada ha sido cuando se ha anunciado que Movistar Koi tendrá un equipo competitivo de Pokémon.

Este mismo jueves, Ibai ha hablado en X, antes Twitter, de su cambio físico y de por qué le está contando tanto. "No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagáis. Yo ya le estoy intentando poner remedio", se sinceró pasadas las dos de la madrugada.

También comentó, en respuesta a una persona que le decía que se enfocase más en él, que no es tan fácil porque mantiene a toda su familia y a mucha gente de su círculo cercano. Esa responsabilidad se puede ver, aunque sea sentado unas filas más atrás del escenario, en la mirada de Ibai, siempre pendiente de todo y de todos y siempre varios segundos por delante de la del resto.

Por eso, en la última ronda de presentadores, donde han dado a conocer quiénes serán los creadores de contenido de Movistar Koi, Perxitaa lo ha querido tranquilizar con un "ya está". "Joder, parece que acabo de presentar un trabajo de final de carrera", ha zanjado para su descanso y el de todos los que le rodean.