Ibai cuenta lo que le ha costado su casa y hasta otros 'youtubers' flipan con el dato

Ibai Llanos es uno de los streamers en habla hispana más consumidos del mundo. Sus números en Twitch, Instagram, Twitter y TikTok hacen del creador de contenido vasco uno de los más seguidos del planeta.

En las últimas horas ha dado que hablar en redes sociales unas palabras de Ibai recogidas dentro de un vídeo de Javi Buyer, creador de contenido y presidente del equipo de la Kings League XBuyer Team.

Ha sido en un juego de tirar penaltis, donde el que fallase tenía que responder una pregunta comprometida, donde el creador de contenido vasco ha respondido a una pregunta muy jugosa: ¿cuánto dinero le ha costado su casa?

"Con las reformas que hecho, que son muchas, porque me vino con un mantenimiento un poco flojo y he hecho muchas obras... tengo hipoteca, o sea, no la he pagado entera porque, de momento, no hace falta, aproximadamente cuatro millones de euros", ha dicho Ibai.

La reacción del resto de creadores, donde se encontraban Spursito, Eric Buyer y jugadores de la Kings League como Joselete, Jacobo, Édgar Álvaro, Marc Briones y Pablo Beguer es tremenda.