La astronauta Sara García recuerda qué le pasaba con una profe de Biología: dice mucho del sistema

La astronauta española Sara García ha tenido unas muy amables palabras para una profesora de Biología que tuvo en 2º de Bachillerato y ha recordado que fue de las pocas docentes que realmente enseñaba a pensar a sus alumnos.

"Por fin encontré una forma de enseñar que se amoldaba bastante bien a lo que yo considero que se debería utilizar en los institutos", ha asegurado García en una entrevista en Lo Que Tú Digas, el podcast de Álex Fidalgo.

"Yo considero que en los institutos se debería enseñar a pensar a la gente, a resolver problemas. Yo detesto memorizar, no me gusta nada tener que estudiar un contenido y aprenderlo porque sí y luego vomitarlo en un examen. A mí me gusta que me pongan retos y utilizar el ingenio y la creatividad para resolverlo. Y eso aplica a todas las disciplinas", ha subrayado.

"Esta profesora de segundo de Bachiller nos planteaba tres preguntas muy sencillas y la gente a lo mejor se ponía escribir folios y folios y folios y yo hacía el examen en 10 minutos. No rellenaba ni una carilla y yo siempre sacaba dieces", ha recordado.

"Y la gente no acababa de entenderlo, y es que no estáis respondiendo a lo que os está preguntando. Estáis buscando dentro de todo lo que habéis memorizado el fragmento que puede encajar en este título de pregunta de examen, pero en realidad te está planteando una cuestión para que pienses, para que apliques los conocimientos en algo que tenga sentido", ha insistido.

Por eso, García ha reiterado que para ella esa es la forma de estudiar y de aplicar el conocimiento. "Y pocos profesores me han dado ese método de enseñanza", se ha lamentado.