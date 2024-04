La brillante respuesta de una psicóloga al hombre que le dijo que no creía en los psicólogos

Una usuaria de TikTok, psicóloga de profesión, ha relatado la vivencia que tuvo con un hombre que le dijo que no creía en los psicólogos y cómo trató de convencerle de que estaba en un error.

"Cuando se ha enterado de que era psicóloga me ha dicho 'uf, es que por mi experiencia no creo en los psicólogos, no creo que funcione'. Yo que soy de mente científica le he preguntado por qué", ha empezado contando.

Él le ha dicho que es argentino y que en su país "hay 200 psicólogos por habitante" y que había ido varias veces a terapia pero nunca le había funcionado. "Cuando le pregunté, desde su punto de vista, qué hacía un psicólogo, él me respondió 'te sientas ahí, les cuentas tu vida, al final ellos sólo te escuchan y te plantean dudas para que resuelvas tus propios problemas'", ha explicado.

Ella le ha dicho que no le extraña que no le haya funcionado y que hay mucha gente que no cree en los psicólogos porque está extendida la creencia, que viene del psicoanálisis, que consiste en que "a consulta vas a sentarte a hablar, a contar tus problemas y desahogarte o a rascar sobre tu infancia y tu pasado y no es así, por los menos en las terapias con evidencia científica".

Cuando le ha dicho todo esto el hombre se ha quedado "del revés" pero aún así no le ha creído: "La terapia que funciona que no consiste en rascar en tus heridas de la infancia y charlas con tu niño interior. Eso, lo siento mucho a quien le duela, son magufadas".