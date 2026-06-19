La crítica de Pedro Ruiz al programa de Marc Giró por usar a Arturo Fernández en un juego: "No pueden defenderse. Era un caballero"

El humorista y presentador de televisión Pedro Ruiz se ha puesto más serio que nunca y ha criticado al programa nocturno Cara al Show, de La Sexta, presentado por Marc Giró, por utilizar en un juego al actor Arturo Fernández.

Ha publicado uno de sus vídeos diarios en su perfil oficial de TikTok, @pedroruizcespedes, en el que comienza hablando de que no necesita decir el nombre del programa, pero por alusiones se entiende claramente que se dirige al espacio del presentador catalán.

Durante la emisión del programa, Giró propuso un juego a Mamen Mendizábal, la invitada de la noche, llamado Gil y polleces, en el que él le decía una frase y ella tenía que adivinar si la había pronunciado Jesús Gil, Arturo Fernández o José Manuel Soto. De Fernández, Mendizábal comentaba que "iba muy sobrado, que en paz descanse".

Las frases que tocaron en el juego de Fernández fueron "nunca he tenido el lujo de que una mujer me acose" y "si hay que ser de derechas, te diré que Franco a mi lado era comunista".

"Eso de poner frases de personas que ya no están para defenderse...".

Pedro Ruiz ha advertido de que le ha molestado que se hable así de Arturo Fernández, habiendo fallecido, especialmente porque le había conocido en persona: "Hay una cosa que me ha molestado estos días y me he ido callando, pero hoy lo voy a decir".

"Hay un programa, no importa cuál, donde le preguntan a personas, hombres y mujeres, qué frase encaja en la boca de alguien que ya murió. Frases que son antifeministas o por lo menos un poco, digamos, duras. Y entre esas personas citan a Arturo Fernández, al gran Arturo Fernández, al que conocí, quise y admiré", ha expresado.

Para Ruiz, Fernández era "un caballero con las mujeres, con los hombres, con los empleados y con todo el mundo": "Eso de poner frases de personas que ya no están para defenderse a título de diversión y a título de hacer coñeo no me gusta. Y sobre todo cuando es injusto".