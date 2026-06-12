Pedro Ruiz aprovecha la visita de León XIV a Canarias y hace una importante reflexión sobre la inmigración

El papa León XIV ha dejado un discurso histórico en el tramo final de su viaje por España, en las Islas Canarias. Desde el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), ha puesto el foco en la inmigración y ha dado un ‘toque’ a las autoridades, pidiéndoles "un examen de conciencia".

El pontífice afirmó que no basta con "gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes" cuando ya han ocurrido. Por eso, ha instado a todos, sobre todo a quienes tienen en sus manos "responsabilidades decisivas", a hacerse la siguiente pregunta: "¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?".

En este sentido, el presentador de televisión y cómico Pedro Ruiz ha aprovechado la visita del papa para dejar también su reflexión sobre la inmigración, en una intervención de gran calado, dando un toque a los mandamases de los países y, sobre todo, de sus socios.

"Aprovechando que el papa está en las Canarias, hoy voy a hablar de inmigración: ¿Cuál es la raíz de los muchos dramas que comporta y que trae y que tiene la inmigración?", ha expresado al principio del vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok, @pedroruizcespedes, en el que suele abordar la actualidad a su manera.

"Son países de miseria"

Para Ruiz, uno de los motivos "fundamentales" es que en los países de los que se van "los inmigrantes o emigrantes, como lo queráis llamar, son países de miseria": "Sin medios y con mucho maltrato y sin libertades":

"Hay mandatarios allí dictatoriales, crudos, corruptos y desatienden a la población. Y yo me pregunto si los países poderosos se pusieran de acuerdo para eliminar o por lo menos para anular o dejar inmóviles a todos esos personajes corruptos que presiden los países, una gran parte de la inmigración se mitigaría", ha defendido.

Sin embargo, entiende que en esos países donde quienes mandan "son dictadores corruptos o personas con muy pocos escrúpulos" son "socios de los que mandan en los países grandes", por lo que acaba siendo "una pescadilla que se muerde la cola".

"No es fácil, es un drama humano, hay que entenderlo y una parte de la raíz es esta", ha concluido el humorista.