Marc Giró dice que "no estamos para equidistancias" y confiesa en ocho palabras su ideología

El presentador del programa Cara al show en laSexta, Marc Giró, es uno de los rostros televisivos de los últimos años que más calado ha tenido y que más ha sorprendido a los espectadores. Él, desde que saltara a la fama en TVE con su late night Late xou, no ha escondido su ideología política de izquierdas.

El comunicador ahora ha concedido una entrevista al diario El País y ha vuelto a reivindicar su pensamiento político y la ideología que tiene: "No me escondo en absoluto y no estamos para equidistancias, yo soy una persona radicalmente de izquierdas y además antifascista".

"¿Encontrarán esta transparencia en muchos otros presentadores o presentadoras que titubean más o están a verlas caer? No estamos en un momento para titubear. ¿Qué voy a ser, feminista de lunes a miércoles, y luego los jueves, pues ya veré? ¿O estoy en contra del genocidio en Gaza solo los lunes? Me gustaría estar más calmado, pero no puedo ni debo, claro", ha sentenciado Giró.

El conductor de Cara al show también ha contado que, además de sus monólogos políticos que hace, la intención que tiene con sus programas es la de "ensanchar con nuevas voces, acentos y gestos" la televisión.

En su opinión, tal y como ha argumentado, busca evitar que la gente se quede en las tertulias y en los debates políticos que llenan las parrillas televisivas de los distintos canales. "Mientras otros se van a dormir cabreados por haber visto la enésima declaración de Aldama, aquí ofrecemos la alternativa de irse con una sonrisa gracias a Estopa. Usted decide cómo irse a dormir", ha explicado.

Por ello, hasta ha llegado a decir que a "ahora mismo, a nivel político, me parece más interesante ver series como Ravalear que seguir el culebrón de José Luis Rodríguez Zapatero".