La defensa que Guillermo Fesser hace del español en Estados Unidos arrasa

El usuario de TikTok @tercio_barese ha recuperado un antiguo discurso del periodista y escritor Guillermo Fesser que ha arrasado por lo que dice del español en Estados Unidos.

"Ser hispanos en Estados Unidos no es una vergüenza, es una maravilla", ha afirmado en una antigua charla, asegurando también que hay algunos "hispanos acomplejados" que quieren que su hijo hable inglés y no español porque "les quita el complejo" y que, en cambio, hay gente que solo habla inglés que "mataría" porque sus hijos hablen español.

"Yo estoy al mismo nivel que tú porque hablo inglés, al igual que tú, y encima hablo español, pero como soy modesto me voy a bajar y me voy a poner a tu nivel", ha expresado, destacando que la gente que habla español ha sido fundamental en la creación de Estados Unidos.

Según ha defendido, los españoles han tenido una gran influencia: "Las dos terceras partes de este país eran de gente que hablaba español, los cowboys hablaban español".

"Cuando un inmigrante llega a este país no tiene que agachar los ojos para abajo, no tiene que venir diciendo 'vengo aquí a ver como me tratan', no, estás volviendo a tu casa, tus antepasados han hecho mucho por este país y tienes derecho a pisar", ha manifestado firmemente.

Ha advertido de que la gente debe darse cuenta de que los españoles son parte de Estados Unidos y que no llegan de "invitados". El vídeo ha alcanzado las 133.000 visualizaciones y 6.500 'me gusta'.