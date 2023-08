La desesperación de una joven en TikTok: muchas chicas se han sentido identificadas

La usuaria de TikTok @lauracasquerooo888 ha publicado un vídeo quejándose, casi desesperada, de que tenga que tener la menstruación una vez al mes de manera sistemática.

A gritos y muy molesta, ha dicho que no entiende "cuál es la razón evolutiva de estar sangrando durante una semana todos los putos meses del año".

"No me tengo que desangrar para saber que no estoy embarazada. Ya podrían diseñar una aplicación en el móvil que te lo recuerde y no tener que estar así 7 días", ha señalado a continuación.

Y así ha detallado lo que sufre: "Entre los pinchazos, las ganas de mantener relaciones, el dolor de tripa, de teta, de espalda... y puedo seguir".

Para terminar, ha dicho que "no se puede vivir así", un lamento que han compartido muchas otras internautas de la plataforma, aunque algunas han confesado que, en su caso, el periodo solo dura entre dos y tres días al mes.

Tantas mujeres se han sentido identificadas que el vídeo ha recopilado un millón y medio de 'me gusta' y más de siete millones y medio de reproducciones.