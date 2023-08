Muestra lo que le ponen en un restaurante español en Colombia y a los españoles casi les da algo

La usuaria de TikTok @foodiestefa_invita ha mostrado en esa red social cómo es un restaurante de comida española en Medellín, Colombia, y ha provocado que muchos españoles muestren su perplejidad por un plato que han servido: la paella.

"Te vas a poder encontrar delicias gastronómicas como las muy conocidas patatas bravas o el pulpo a la gallega y los famosos montaditos", señala.

Y sigue: "Y ni les cuento estas croquetas de chorizo. Sacaban y sacaban cosas y cada vez me sorprendía más, no sólo por el sabor sino también por la presentación y, si no, vean nada más sus cócteles".

También ha llamado la atención en España que, mientras muestra un botellín de Estrella Galicia, exclama: "¡Vivan sus cervezas artesanales!".

"En cada rincón se respira pura alegría y el aroma característico a tasca española gracias a los imponentes jamones serrano colgados en su barra de bar. Mejor dicho, es el sueño hecho realidad de todos los amantes de la cultura hispana", concluye.

"Ay Dios la paella", ha escrito una usuaria. Otro dice: "Esa Paella por favor! 😂😅😂". Y otro más: "La paella de mariscos española con romero?? Nooo".

En cuanto a la cerveza, una persona señala: "¿Cerveza Estrella Galicia Artesanal? 😳". Y otra: "Cervezas artesanales importadas? Jajajaja".