La dueña de 'El Tigris' cuenta cómo se portó Chicote con ella fuera de cámaras cuando la veía mal

Cenando con Pablo ha estado en El Tigris, uno de los negocios más míticos que han pasado por Pesadilla en la cocina, el programa de Alberto Chicote en laSexta. Este kebab ubicado en Alcorcón, Madrid, tuvo varios momentos gloriosos, sobre todo gracias a los enfrentamientos de Karim, dueño del local junto con Ana, con el famoso cocinero.

Después de probar parte de la carta, Pablo Cabezali ha charlado con Ana, que le ha contado cómo fue el paso de Chicote y del equipo de Pesadilla en la cocina por su restaurante.

Lo primero que ha explicado el equipo pasó una semana en su negocio y acabó "muy estresada": "Muchos nervios y mucha presión pero en general bien". Después ha contado que Alberto Chicote fue "muy cariñoso con ella": "Cuando me veía así muy mal me abrazaba y me decía venga. Conmigo fue muy cariñoso".

Sin embargo, con Karim, su marido, fue un poco más severo. "En este tipo de programas se suele buscar un poli bueno y un poli malo", ha explicado Pablo. Ana también ha roto con otro de los comentarios que más repiten otros hosteleros que han pasado por el programa: a ellos nadie les dijo cómo se tenían que comportar ni había ningún guión.

Pablo y Ana en 'El Tigris'. CENANDO CON PABLO

Sí se ha quejado de durante el servicio le llenaban de gente el restaurante, algo que hacía bastante complicado que pudiesen llegar a todas las mesas. La hostelera ha añadido que ella le sirvió mucho el programa porque aprendió mucho de los cursos de cocina que le dieron: "El equipo era muy majo".

Sobre la reforma, ha contado que ella esperaba más de lo que finalmente cambiaron: "No me hicieron gran cosa". Ha señalado que le pusieron otro logo y algo de mobiliario nuevo y la cocina ni la tocaron: "Lo que buscaba era que me unieran lo de abajo con lo de arriba. Nadie sabe que abajo hay un salón de té".

Después de la emisión del programa no notaron un subidón de clientes porque tuvieron la mala suerte de que salió unas semanas antes del confinamiento. Con alguna repetición sí han notado más gente de la normal.

Ella, que ha reconocido que no ha querido ver el programa, ha contado que en el contrato estipuló que no pusiesen ninguna cosa que ella no tuviese, como bichos y cosas por el estilo para dejar una mala imagen del negocio.

Ana ha contado que ni Chicote ni nadie de Pesadilla en la cocina ha vuelto al restaurante ni para ponerle la clásica chapita de que el local sigue abierto y funcionando. Sí que ha pasado por el negocio gente del programa que le ha ido ayudando con la carta.

Como curiosidad, la hostelera ha explicado que el capítulo se emitió en 2020 pero se rodó tres años antes. Finalmente ha dicho que su experiencia fue "positiva" y que se queda con la espinita de que no le uniesen la parte de abajo con la de arriba del local.