Los dueños de La Bámbola cuentan cómo es realmente Chicote en los rodajes de 'Pesadilla en la Cocina'

El creador de contenido Pablo Cabezali, de Cenando con Pablo, ha visitado La Bámbola, un restaurante malagueño por el que pasó Alberto Chicote en la última temporada de Pesadilla en la Cocina.

Cabezali ha estado charlando con María Jesús y con José, los dueños del local, que le han contado cómo fue su experiencia grabando el programa con el cocinero madrileño. Los dos han explicado que han tenido un importante pico de clientes después de la emisión del capítulo.

Mientras comía, el youtuber ha ido hablando con José, que le ha recomendado comer la carrillada ibérica, croquetas y una pizza. María Jesús ha explicado que ha hecho algunos cambios, por ejemplo, las alitas de pollo ya no son compradas y las macera ella.

Después de comer, Pablo, que ya había visitado antes el negocio, ha charlado con los dueños del local que le han contado que fue su hija mayor la intentó contactar con Chicote por Instagram para que los mencionase para tener visibilidad y el cocinero le dijo que no podía pero los apuntó en Pesadilla en la Cocina. Antes de la pandemia dos reporteras bajaron desde Madrid a Málaga para ver el local y hacer una prueba.

Pablo Cabezali junto a los dueños de 'Bámbola'. CENANDO CON PABLO

Sobre el programa, María Jesús ha dicho que se exagera todo: "Yo soy nerviosa y cuando tengo trabajo soy nerviosa pero no de ese modo. Ni rompo platos". "Te invito a que vengas un día a verme trabajar a ver si soy el que sale en Pesadilla en la cocina. Está todo un poco guionizado, ha añadido José.

Además, ha contado José que él no suele salir a fumar cuando mucho trabajo pero que en el programa le obligaron. "Tiene que tener su espectáculo. Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo", ha comentado la dueña.

Los dos hosteleros han explicado que desde que salieron en el programa les reconocen por la calle y la facturación ha subido mucho desde que se emitió en enero de 2023: "A raíz de salir en la tele el teléfono se vino abajo".

En cuanto a la grabación ha dicho María José que lo pasaron "súper mal": "La grabación fue dura de verdad". La dueña ha apostillado que el rodaje duró seis días y el mismo domingo que llegó el equipo de Chicote tuvieron que darle las llaves del local para poner las cámaras. Como anécdota ha contado José que le perdieron las llaves del negocio y, en plena reforma, tuvo que ir a llevarles una copia pero no pudo asomarse.

Ha contado el dueño que lo que de verdad les ha ayudado es salir en la tele y no la carta de Chicote. Eso sí, ella ha dicho que la carta era "espectacular" pero no para el barrio en el que está ubicado el restaurante. De hecho han explicado que hubo gente que llegó, leyó la carta, que venía sin los precios puestos, y se marchó.

Ambos han contado cómo es Chicote en realidad: "Ni es como sale en la tele ni es simpático. Es una persona normal que actúa, que hace un papel. No es Chicote". Sobre si volverían a participar, José ha dicho que sí por la publicidad pero ha reconocido que lo pasaron muy mal en el rodaje.

"Yo me arrepentí pero teníamos firmado un contrato y no podíamos echarnos para atrás porque nos costaba un dineral", ha señalado el dueño. La multa en cuestión equivale a los gastos de todo el personal hasta el día de la grabación: "50 tíos en un hotel, tráiler, imagínate la lista de gastos".

María Jesús sigue teniendo dudas sobre si volvería a salir: "Todos los llantos que hago no son mentira. No soy actriz. Cuando me salgo fuera a la puerta estoy destrozada, yo me quise morir".

"Ponen a los comensales en la puertecita y a la señal entran todos de golpe. ¿Eso qué restaurante lo aguanta", ha dicho el hostelero. Para acabar, han contado que al programa fue un psicólogo que estuvo tratando con ellos por separado. "La cocina no pero la vida privada no veas lo que sacaron", ha dicho José.