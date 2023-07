La Guardia Civil dice MUY claro si te multarán por conducir con chanclas: no es lo que muchos creían

La Guardia Civil ha aclarado de forma tajante a través de sus redes sociales si podrían multar a alguien por ir conduciendo con chanclas, un calzado muy habitual en estas fechas de verano.

En un vídeo publicado en TikTok, un agente de la Benemérita señala: "El dilema de todos los veranos: ¿se pueden utilizar chanclas en la conducción? Sí, se puede".

Dicho eso, el Guardia Civil matiza: "Salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso, sí sería sancionable".

En los comentarios, muchos usuarios siguen mostrando sus dudas. "Pues sigo igual de dudosa. ¿Cuándo si interfiere y cuando no interfiere? 🤦🏻♀", pregunta uno. Y otro señala: "Muy sencillo, ¿tú las llevas y no tienes accidente y te paran? No sanción. ¿Las llevas chocas y te ven? Sanción".

El RACE aseguró hace unas semanas que no está expresamente prohibido en la legislación conducir con chanclas, pero matizaba que, por el riesgo que supone en la conducción, "un agente podría multarte al aplicar el artículo 18 del Reglamento General de Circulación".

Según dicho artículo, podría ser motivo de una multa de 80 euros conducir un vehículo sin mantener la libertad de movimientos que garantice la propia seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía.

Resumiendo: si la Guardia Civil te para y considera que tus chanclas no se sujetan perfectamente al pie, sino que 'bailan', podrían sancionarte. En caso contrario, no tendrías problemas.