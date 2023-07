La lección de una niña de 7 años a su madre que triunfa en la red, y no es para menos

La usuaria de Twitter @MellamanSiL, quien promulga la importancia de "proteger la infancia", ha publicado un tuit de la conversación que ha tenido con su hija de 7 años y que ha enamorado a medio Twitter.

Según ha relatado, la pequeña le ha preguntado la razón por la cual no utiliza el mismo tipo de traje de baño que ella: "Le dije la verdad, que me da vergüenza porque tengo kilos de más y no me gusto en bikini".

La respuesta de la menor ha dejado boquiabierta a su madre, como a los internautas de la red, de manera que la publicación ha generado 1.200 'me gusta' en pocas horas.

"Mamá, pero si tú eres preciosa cómo eres, te puedes poner lo que quieras", ha contado acerca de la conversación con su hija, que quedó de lo más sorprendida tras la confesión.

"También me dijo que no hay que avergonzarse de tu cuerpo porque es tuyo y hay que quererlo (algo que le repito miles de veces)", ha añadido a continuación, dándole así una "lección muy importante".

Para terminar, la tuitera ha asegurado que la pequeña de 7 años le ha subido la autoestima "en tres minutos" y que la aplaudida charla terminó con "millones de besos".