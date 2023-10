La Policía Nacional advierte de esta peligrosa práctica que pone en riesgo tanto a los perros como a las personas

Europa Press via Getty Images

La Policía Nacional ha emitido una alerta para todos aquellos que recurran a un 'truco', que más bien podría considerarse como una irresponsabilidad de acuerdo con lo que apuntan las autoridades policiales.

Hablamos de los perros y uno de los principales problemas que son objeto de debate de forma continua: cómo y qué hacer para recoger y minimizar los efectos en el momento que hacen sus necesidades en la vía pública.

Pese a que es cierto que cada vez hay más gente -dueña de perros- concienciada con la recogida de desechos y su eliminación de las calles y entornos de las ciudades por una razón de higiene y estética, también es verdad que en muchas ocasiones, los dueños se despreocupan de los actos de las mascotas que están a su cargo.

Es en este contexto en el que mucha gente cree haber dado con la 'solución', y recurre a todo tipo de prácticas que podrían ser consideradas como ilegales debido a los efectos que pueden tener tanto en los animales como en las personas, por ser altamente tóxicos.

Por tal motivo, la Policía Nacional ha publicado un post en la red social X (antes Twitter), ha advertido a todo el mundo de una costumbre que muchas personas parecen haber adoptado últimamente, como es poner azufre en las esquinas con la intención de que los perros no orinen en dichas esquinas o lugares, algo que no solo no va a evitar que los perros orinen en el lugar sino que además es muy peligroso tanto para ellos como para las personas.

Pero esta práctica es totalmente desaconsejable, tal y como asegura la Policía Nacional a través de su cuenta. "Queremos recordar algo... El #azufre es una sustancia que en contra de lo que se cree no evita que los perros🐶 orinen en tu calle. Además es tóxico para #animales y #personas ❌