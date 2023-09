Olga Carmona, sobre el futuro de la selección femenina: "Tendremos que hablar entre nosotras"

Su zurdazo llevó al deporte español a otra dimensión y al fútbol femenino a lo más alto. Olga Carmona es la autora del gol que hizo a España campeona del Mundial. Pero de su éxito apenas se sigue hablando tres semanas después. El 'caso Rubiales' se lo ha llevado todo por delante, como ha lamentado la propia futbolista.

La lateral del Real Madrid y la Selección España ha pasado este lunes por El Hormiguero para divertirse y hacer repaso a un verano que lo ha cambiado todo. "Desde allí no teníamos ni p*** idea de la que estábamos formando en España; cuando llegamos a Madrid fue algo indescriptible", ha explicado, al tiempo que reconoció lo difícil que fue gestionar su alegría con su pena por el fallecimiento de su padre el mismo día de la final.

"No tengo palabras para describir lo que sentí al enterarme. Estaba contenta dentro de lo que se podía estar; quería estar en el escenario con mis compañeras, sé que mi padre lo hubiera querido", ha explicado sobre su participación en la fiesta celebrada en Madrid Río. "En el escenario al verte ahí piensas 'joder lo que he conseguido'". Pero tanto ahí como en todo lo que ha venido después, la futbolista sevillana ha admitido seguir "un poco agobiada por lo que ha venido sucediendo".

En referencia al beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración sobre el campo, Carmona ha admitido que "lo que más rabia me da es que estos acontecimientos se dieron y se dieron en un día que no procedía".

"A partir de esto, es triste que algo histórico haya pasado a segundo plano. Ojalá se hable ya de que somos campeonas del mundo", ha sentenciado, a la par que admitía no haber tenido contacto con Jenni Hermoso en estos días. "Entiendo que ella y su familia estarán pasando momentos complicados y entiendo que habrá recuperado la motivación con su equipo".

Lo que más rabia me da es que estos acontecimientos se dieron y se dieron en un día que no procedía

Pero Olga Carmona ha querido mirar adelante, sobre la renuncia que ella, Hermoso y otras 79 futbolistas hicieron: no volver con 'La Roja' mientras no cambiasen los dirigentes. Sabido ya el cese de Jorge Vilda como seleccionador y aún reciente la dimisión de Luis Rubiales, la autora del gol de la final ha pedido 'tiempo'.

"No es sólo la dimisión. Hay nueva seleccionadora. Tendremos que hablar entre nosotras, porque lo que nosotras queremos seguir la línea de crecimiento del fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones; en este mundial las hemos tenido y se ha notado, la Federación se ha volcado. Hay que esperar a la lista y ver qué pasa", ha rematado.

Tanto en la selección como en el LaLiga F se viven momentos de tensión. En la competición doméstica sigue pesando la huelga por el rechazo de las jugadoras a las condiciones laborales. Al respecto, Carmona ha reconocido su "suerte" por jugar en el Real Madrid. "Desde el minuto 1 me han tratado como una profesional, pero queremos solidarizarnos con los equipos que no pueden dar esas garantías de profesionalidad", ha sentenciado.