La reacción de una estadounidense al probar unos de los mejores churros de España lo dice todo

Los churros con chocolate son uno de los manjares favoritos de las personas. Su fama traspasa fronteras y en España el debate sobre dónde se hacen los mejores sigue vigente.

Una estadounidense llamada Sarah que se especializa en viajar a diferentes lugares para probar su comida ha publicado un vídeo en el que afirma cuál es mejor chocolate con churros que ha probado hasta ahora: los de la chocolatería San Ginés. "Uno pensaría que un lugar que ha estado abierto desde 1894 sabría como hacerlos bien, pero no puedo creer que estos fueran todo lo que pensaba que debían ser unos churros con chocolate", confiesa la joven que actúa bajo el usuario @sarahmpov.

"He estado en dos de los lugares más famosos de churros con chocolate en Granada y me decepcionó en general, sobre todo por el chocolate", explicó. Además, cuenta que cuando vio que la gente decía que la chocolatería San Ginés tiene los mejores churros con chocolate, tuvo que probarlo.

"Nuestra cuenta fue de 11,80€, que es un poco caro para un snack dulce, pero recibimos dos pedidos de inmediato", replicó. Sin embargo, se dio cuenta en seguida de que el chocolate era "diferente": "Tenía un color un poco más oscuro y era más espeso que el chocolate que tomé anteriormente, así que tenía grandes esperanzas".

Cuando tomó el primer bocado, no tuvo dudas: "Esto era todo lo que esperaba que fueran los churros con chocolate. ¡Oh, Dios mío! Estaba en el cielo". Queriendo "una versión aún mejor de un churro", probó una porra y superó sus expectativas: "¡Wow! Justo cuando pensaba que la merienda no podía mejorar, la porra me llevó al siguiente nivel. Ahora estaré pensando en estos por el resto de mi vida".