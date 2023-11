Preguntan a Buenafuente cuánto dinero tiene en el banco y lanza este potente mensaje

El humorista Andreu Buenafuente ha lanzado un potente mensaje cuando David Broncano le ha hecho en La Resistencia la pregunta más clásica del programa: ¿Cuánto dinero tienes en el banco?

En un primer momento, Buenafuente ha reaccionado sorprendido: "¿Pero todavía estás con esa mierda del dinero? Que llevas ya cinco años con el dinero de los cojones".

"Siete, siete años. Hicimos una elipsis de un año o dos, que no lo preguntábamos y luego la gente notábamos que lo quería", ha argumentado Broncano.

Y luego Buenafuente ha sido sincero: "Que yo no lo quiero decir, no me da la gana. No me da la gana".

"Lo que sí te digo es que pago todos mis impuestos. Y además no soy de los de: 'Qué putada pagar impuestos'. A pagar impuestos. Y si ganas más pagas más", ha proclamado, provocando la ovación del público.

Luego Broncano ha planteado a Buenafuente otra de sus preguntas más míticas: "Relaciones sexuales en los últimos 30 días". Y el humorista ha esquivado la cuestión con maestría: "Sólo te digo que pago todos mis impuestos".