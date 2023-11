Un americano intenta comprar "un durag", pregunta a una trabajadora y ojo a lo que entiende la joven

El usuario de TikTok @damedamian ha publicado un vídeo buscando en un traductor a español cómo poder preguntar a la gente por las tiendas en las que se venden los durags.

Para los que desconozcan su uso, se trata de una especie de turbante, predominantemente de color negro, usado especialmente por la gente afroamericana. Aunque nació para algo concreto, actualmente ya se utiliza como un atuendo de moda más.

"No sé hablar en español, pero estoy en España y quiero comprar un durag. Lo primero que voy a hacer es buscar cómo se dice", ha empezado diciendo el joven americano antes de usar el traductor.

"¿Dónde puedo comprar un durag?", le ha preguntado a la trabajadora de un centro comercial. Sin embargo, esta no ha entendido bien el término y ha dado por hecho que se trataba de "Durex", una marca de preservativos.

"Puedes comprarlo en una farmacia", ha contestado la chica mientras le indicaba dónde poder adquirir preservativos, aunque ahí el joven "todavía no sabía" que estaba yendo "a comprar condones".

Al final, a pesar de entrar en varias tiendas para intentar encontrar el mencionado turbante, no ha conseguido encontrar ninguno, ya que en España no son tan habituales: "He perdido toda mi confianza".