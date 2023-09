'La red púrpura': un brillante noir marca de la casa Paco Cabezas más oscuro y asfixiante que nunca

Las luces de los cines Príncipe de San Sebastián se apagan pero en la pantalla no sale nada. Tras unos minutos de tensa calma, Paco Cabezas, director de La red púrpura, sentado en la fila central de la sala, dice en voz alta y en tono de humor que esto no es culpa suya.

Como si de una orden divina se tratase, la pantalla se pone en funcionamiento y aparece la mirada penetrante de Nerea Barros, a partir de ahí todo cambia: has entrado en el mundo Paco Cabezas y ya no se puede salir.

La segunda temporada de la saga de La novia gitana, basada en las novelas de Carmen Mola, se estrenará en Atresplayer el próximo 8 de octubre y a partir del 1 de octubre, y por un tiempo limitado, se podrá ver gratis la primera.

Nerea Barros como la inspectora Blanco en 'La Red Purpura' Jerónimo Álvarez

En este primer episodio todo es a lo grande, todo va a saco, ya no hay necesidad de presentar personajes y tanto el director como los actores se han quitado ese peso de encima. Y se nota.

Paco Cabezas es un especialista en darle un halo de belleza hasta al más siniestro de los acontecimientos, y muchos acontecimientos siniestros hay en esta primer episodio en la que la Brigada de Análisis de Casos (BAC) trata de dar con los integrantes de La red púrpura, una organización secreta que vive de vender vía online asesinatos y torturas a mujeres en directo y que está detrás del secuestro del hijo de Elena Blanco y de otros menores a lo largo de los años.

El flamenco, siempre presente en la obra del director sevillano, da luz a un ambiente tenso, sucio e irrespirable que seguro va a hacer que los espectadores se revuelvan de sus mullidos sofás gracias a una sobredosis de sangre, vísceras y cadáveres.

La BAC siempre ha sido una familia pero los secretos de la jefa del grupo policial pondrán en jaque a los miembros de la misma, ya maltratados por el desenlace del caso Macaya y derivados ahora a unas instalaciones de tercera regional. La inspectora sigue con la mente puesta en recuperar a su hijo Lucas del que tuvo noticias en el último capítulo de La novia gitana y cuyo secuestro la sigue torturando día y noche.

Mención especial merece la presencia de Roberto Álamo, que se pone en la piel de Dimas en esta segunda entrega, y que logra algo a la altura de pocos: que su personaje transmita miedo con sólo un gesto y dos palabras, que es lo único que sale de él en este primer capítulo.

Roberto Álamo en 'La red púrpura'. ATRESPLAYER

La serie promete ser igual de disfrutable que la primera y, como ocurrió con La novia gitana, cuando le das al play ya no se puede apartar la vista de la pantalla, aunque a veces pueda salpicar la sangre.

Según contó el director a los medios en el Festival de San Sebastián, la serie va in crescendo desde su primer capítulo y, esto no es destripe, acaba de una manera tan en alto que es imposible no querer ver ya la tercera entrega de la saga, titulada La Nena y que Atresplayer ya confirmó en sus estrenos de cara al año que viene.