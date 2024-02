La reflexión sobre las cajas autocobro de los supermercados que no deja de compartirse

El periodista, productor y locutor Ianek Mudzyk ha hecho una reflexion sobre lo que suponen los cajeros de autocobro del supermercado y se ha compartido más de 3.600 veces.

"Atención con esto, vengo a pagar la compra y me piden que vaya por estas cajas, voy y me atiendo solo, y listo, porque llevo unas cositas, pero, ¿sabéis que pasa?", ha iniciado explicando, acumulando 2,2 millones de visualizaciones y 94.000 'me gusta'.

"Hay gente que está trabajando en la caja y cobra 1200-1300 euros al mes por trabajar de casero y si yo paso por estas cajas no me hacen ningún descuento, sigo pagando lo mismo", ha afirmado.

Lo que supondrían para él, según lo que ha contado, es que esas personas se acabarían quedando sin trabajo en poco tiempo. "Tú estás haciendo el trabajo de otro y le estás quitando la posibilidad de que cobre ese salario, quédate con ese pensamiento", ha manifestado.

"Yo por ahí no paso, si no nos juntamos hay gente que se va a quedar fuera (sin trabajo)", ha dicho, refiriéndose a que si la gente no empieza a dejar de ir a esas cajas los cajeros acabarán perdiendo su trabajo. Ha habido más de 9.400 comentarios en la que ha habido todo tipo de afirmaciones: "Yo prefiero autoatenderme, mi tiempo es valioso y si me quedo a esperar al final del cajero me demoro más".

"No hay que meterle el pie a los trabajadores, mejor hacer fila y que ese trabajador lleve la comida a su familia", ha dicho un usuario.