La reprimenda de esta mujer a un grafitero que no deja de verse en TikTok

La usuaria de TikTok La churrera, una mujer que tiene casi 300.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha hecho un vídeo para criticar el grafiti que ha visto por la calle y ha regañado al autor.

"Tengo un mensaje para Juletas el niño y similares personas que se dedican a hacer esto, sé que tú tienes algo que explotar, que sientes que tienes un arte que sacar y enseñar, pero esto no hace nada porque es un cuadro", le critica, mostrando la pintada en negro que hoy sobre una pared.

"Si tú sientes la necesidad imperiosa de de expresarte, lo tienes que hacer en el cuarto de baño de tu casa. Esto es trabajo que no han hecho tus padres, saldrá la gente a decir que los padres no tienen la culpa porque se hacen mayores, pero los niños bien educados esto no lo hacen", prosigue.

Además, insiste una y otra vez en llamar cuadro a la obra: "Esto es un cuadro, cómo vas a coger un spray y te vas a poner a pintar esto, de verdad".

"Si ha sido responsabilidad de los padres o no, no sé, pero sois conscientes de que vuestro hijo está haciendo esto por la calle, entérate de lo que pasa en la calle", remata, añadiendo lo que haría ella con esa persona. "No le ponía multa ni nada y directamente llamaba a los padres, estos chavales necesitan un reinicio", finaliza.