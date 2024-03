Una joven venezolana se muda de Alemania a España y esto es lo primero que destaca

En TikTok es habitual encontrarse con las experiencias de multitud de usuarios que salen de su zona de confort y deciden iniciar la vida en otros países completamente diferentes a su realidad.

Por ejemplo, hay muchos vídeos de personas latinas que han viajado a Europa o de españoles que han cambiado España por cualquier otro destino en el mundo. Además, estos vídeos acostumbran a viralizarse y a acumular miles de reproducciones.

En las últimos días se ha visto mucho el vídeo de la usuaria Jarii, una venezolana que se encontraba en Alemania y que ha acabado cansada del país germano y se ha mudado a España.

"Cada día detesto más a la gente en Europa. Después de leerme todos los comentarios, me pude dar cuenta de que tienen razón y que ya es hora de hacer un cambio en mi vida, hacer las maletas y largarme", comienza, enseñando esos mensajes que le incitaban a salir del país.

"No tengo que aguantar nada, Alemania no es mi país. Este es su país y son sus reglas, por eso decidí irme y largarme, espero que este país me trate mejor y me acoja con los brazos abiertos. Me he ido a España", explica.

Entonces es cuando destaca este aspecto de la vida en España: "Aquí vamos a ver si la gente me sigue llamando venezolana de mierda, pero me aunque me llamen podré comer perritos, empanadas, etc".