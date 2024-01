El potente mensaje del periodista Enric González a quienes dicen que Rafa Nadal les ha defraudado

El periodista Enric González ha mandado un potente mensaje a todos aquellos que dicen sentirse defraudados por que el tenista se ha convertido desde en embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF).

En una intervención en A vivir que son dos días, de la Cadena Ser, González admite que le parece "normal" lo que ha hecho el deportista.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Quien se extraña no ha entendido nada del deporte profesional, donde manda el dinero. Y esto no es nuevo. No recuerdo que se criticara mucho al mejor futbolista de su época, Alfredo di Stefano, por ir a jugar a una dictadura, que era la nuestra, la de Franco. Y entonces se movía mucha menos pasta. También es verdad que a don Alfredo le pagaban por ganar títulos y a Rafa, en cambio, le pagarán por decir maravillas de una satrapía", señala.

Además añade algo: "Quienes cobramos poco no podemos comprender de qué va la cosa. Como el dinero se nos suministra en pequeñísimas dosis, no nos hacemos adictos. Pero en grandes cantidades el dinero engancha. Cuanto más tienes, más necesitas. Habrán notado que los ricos son cada año más ricos. Será por algo. Y aquí ignoramos de momento la cantidad, pero así a ojo yo calcularía al menos 500 millones".

González subraya también que "para divertirse de verdad con él, el dinero ha de ser obscenamente abundante".

"En cuarto lugar, estoy dispuesto a admitir que el dinero no da la felicidad, pero creo que ayuda. Con un patrimonio gigantesco todo se ve distinto y mejor. Recuerden lo que dijo Nadal en cuanto se supo del negocio: 'Donde quiera que mires en Arabia Saudí puedes ver crecimiento y progreso'. Progreso. En Arabia Saudí. Eso va más allá de ver la vida de color rosa. Es alucinar literalmente", certifica el periodista, que remata: "O sea que enhorabuena por el colocón, Rafa".

"Y una última cosa. Por fin puedo decir, sin temor a mucha bronca, que Federer siempre fue mejor tenista. Me llamo Enric González y les deseo un buen día. También les deseo que nunca tengan que elegir entre la dignidad y 500 millones, por si acaso", zanja.