Alfonso Reyes publica una de las reacciones más sonadas a las palabras de Alba Flores

Alfonso Reyes, exjugador del Real Madrid y de la selección española de baloncesto, ha publicado una de las reacciones más sonadas a las palabras de Alba Flores sobre la polémica que rodea a su compañera Itziar Ituño después de que ésta participase en una marcha a favor los derechos de los presos de ETA.

En concreto, Reyes ha respondido a una noticia sobre la Cadena Ser en la que se recogían reacciones a las palabras de Alba Flores. Una de ellas decía: "Siempre en el sitio correcto".

"El sitio correcto es el de las víctimas, no el de los verdugos y sus palmeros blanqueadores. No es tan difícil saberlo si se tiene algo de corazón y cabeza", ha escrito el deportista, cuyo mensaje supera los 3.000 'me gusta'.

Antes, Alba Flores había señalado: "Somos muchas la compañeras que apoyamos a Itziar". La actriz se hacía eco además de un comunicado firmado por diferentes personalidades del mundo del cine y del teatro firman en el que expresan su apoyo a Ituño.

Entre los firmantes figuran, demás de la propia Alba Flores, otros como Carlos Bardem, Alberto San Juan, Bob Pop, Montxo Armendáriz o Juan Diego Botto.

En el documento aseguran que los ataques que está recibiendo Ituño van dirigidos también "a todas las gentes del arte y la cultura que deciden libremente ejercer su derecho a la participación en el debate público y las manifestaciones políticas".

"Por supuesto, esas manifestaciones están sujetas a la crítica por parte de quien así lo desee pero, una cosa es la crítica legítima y otra muy distinta escoger a una de las decenas de miles de personas que asistieron a la misma manifestación para llevar a cabo un linchamiento público contra el blanco más fácil que, además de profundamente reaccionario, es muy peligroso no sólo para la integridad física y moral de Ituño, sino para toda la sociedad", señalan.