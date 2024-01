La rocambolesca situación que ha vivido por Bizum ha terminado en una comisaría

La usuaria de TikTok @rubicolores ha contado una de esas situaciones cada vez más habituales sobre los "Bizum por error" sospechosos que pueden acabar en una estafa. Una persona que "debe tener su teléfono casi por accidente" le ha llamado para pedirle que le devuelva un Bizum de 300 euros que le ha hecho por error.

"A este hombre lo veo alguna vez por la calle, y con todo ese rollo de las posibles estafas, no lo devuelvo, se lo doy en persona", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta ya con casi 190.000 visualizaciones.

Tras la conversación telefónica, quedaron en devolverle el dinero en mano, pero pensó que luego podría decir que no se lo ha devuelto. "A mí me parecía raro todo porque me decía que me quedara con 50 euros todo el rato, que le devolviera 250 euros, digo yo que si te equivocas con 300 querrás los 300", ha manifestado.

Acudió a la policía, la remitieron a su banco, quien también sospechó de que el hombre quiera que la mujer se quede con 50 euros, que no se fíe. "Me dijeron que su banco debía ponerse en contacto con el mío, para que luego me llamen y yo diga que sí, que doy mi consentimiento", ha afirmado, pero el hombre insistía en que no podía ser, que quiere su dinero por Bizum.

En una nueva llamada con la policía le dijo que se calmara, que teniendo las conversaciones de WhatsApp no tendría ningún problema, ya que él quería denunciarla. "Si el banco me dice que puedo devolvérselo, yo lo hago, si es lo que quiero, pero me parece muy raro que de repente te hayas equivocado y encima me quieras dar 50 euros", ha concluido.

Todavía no ha contado nada más ni cómo acabó esta extraña historia, pero los usuarios le han intentado ayudar con algunos consejos: "Te estás haciendo una estafa, él lo va a recuperar por su banco y quiere que tú le devuelvas del tuyo. Te está pidiendo 250 euros porque eso no lleva a denuncia, es muy listo". "Con lo fácil que es quedar en la misma comisaría y devolverlo delante de los agentes, donde hay cámaras y testigos", ha afirmado la usuaria Diana.