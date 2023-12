Comparte el regalo que le ha hecho su madre por Navidad con un mensaje que da (para mal) la vuelta al mundo

Más de 20 millones de personas han visto el regalo que le hizo su madre a un usuario de X, anteriormente Twitter, y el comentario que ha dejado al respecto. "Mi madre es un NPC", ha dicho en la red social de Elon Musk, generando millones de reacciones.

Para los no doctos en la materia, un NPC quiere decir "personaje no jugador", es decir, en los videojuegos, aquellos personajes que tienen frases limitadas y reacciones asignadas y casi sin personalidad.

¿Y por qué es su madre un NPC? Porque le ha regalado una colonia de Sauvage, de Dior, algo que considera muy típico.

En X las reacciones no se han hecho esperar y personas de todo el mundo han comentado la publicación con mensajes del tipo: "imaginate llamar npc a tu madre por regalarte un perfume de 100 pavos la botella para q dejes de oler a humedad y axe chocolate", La gente que no le gustan las cosas solo porque son populares no tienen personalidad. Esa loción huele bueno y por eso es de las más vendidas" y "me regala mi madre dior sauvage y estoy llorando 6 meses de alegría".