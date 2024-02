Lanza un mensaje altísimo y clarísimo a quienes comparan a España con Venezuela

La usuaria colombiana de TikTok @madebynanisantoya ha mandado un mensaje a aquellos que han comparado a España con Venezuela. No se ha cortado y no ha tenido reparo en manifestar de que se está empezando a "hartar" de las quejas.

"Veo a mucha gente quejándose por vídeos criticando o comparando España con Venezuela, Colombia, etc. Estos vídeos son de latinos, pero yo quiero que entiendan una cosa muy sencilla", ha explicado al principio del vídeo, acumulando más de 1.500 'me gusta'.

"Si usted emigró a España es porque en su país lo estaba pasando mal y se fue a buscar un mujer futuro, es decir, tú viniste aquí a trabajar y a echar para adelante, no a estar criticando ni comparándolo con tu país", ha afirmado firmemente.

El mensaje lo ha enviado "a todos los latinos". "Sea que te has ido a Estados Unidos o a donde sea, tú no puedes pretender que tus costumbres y tu cultura de nacimiento las vas a encontrar en donde tú pises", ha advertido.

"Y si a usted no le gusta cómo hacen las cosas en este país, cállese, porque nosotros no somos quienes para decir si esto está bien o mal, si esto se hace así no, viva la vida y sé feliz, sé agradecido", ha reiterado. Y algo que ha recalcado es que no ha visto a los españoles haciendo este "tipo de vídeos hacia los latinos, porque si no les tachan de xenofobia, racismo...".