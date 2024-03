Le escriben para contarle una de las anécdotas más surrealistas de una procesión de Semana Santa

El escritor Julio Muñoz Gijón, conocido como @Rancio, ha publicado en su perfil de X, la red social conocida como Twitter, la conversación que ha tenido a través de Instagram con una persona tras una procesión de Semana Santa.

La persona le escribió para mandarle el siguiente mensaje: "Buenas noches, Julio. No he hecho foto para guardar la privacidad... pero quería decirte que hoy viendo Las Aguas por la Calle San Tomás, un nazareno me dio una estampa, pero la guardé en el bolsillo".

"Me resultó muy raro que la estampa fuese muy rígida, cuando la saqué para verla era una tarjeta de Caixa Bank. He tenido que salir corriendo, a buscar al nazareno. Todavía nos estamos riendo", prosigue la autora del texto.

Finalmente acaba diciendo que la gente que había ahí le estaba animando a que se lo contara. Gijón, tras reírse, le preguntó si podía compartir la anécdota, a lo que la autora del mensaje no dudó en decirle que sí.

La publicación de @Rancio se ha hecho viral y en cuestión de horas ya ha superado las 60.000 reproducciones y ha recibido más de 700 me gusta y más de 150 compartidos.