Le preguntan a Manuel Jabois si España es un país racista y lo que dice se comparte masivamente

El periodista Manuel Jabois ha firmado una de las reflexiones más difundidas del día al ser preguntado en la Cadena Ser si España es un país racista, a raíz de todo lo que está ocurriendo con el futbolista Vinicius.

"No lo puedo saber", ha empezado dejando claro ante la pregunta de Aimar Bretos. "Yo le he dado muchas vueltas a esto porque siempre contestaba que generalmente no lo éramos. Y sobre el país racista que somos o no somos me gusta decir desde hace un tiempo que no lo puedo saber porque yo por ejemplo no soy negro", explica.

"Tengo la percepción de que no lo somos en general. Pero mi visión depende de los minutos que pase circunstancialmente al día con una persona de otra raza, por ejemplo, y ver cómo se dirigen a él, no de las 24 horas al día que una persona de raza negra vive", señala.

"Yo creo que es importante no tener sentencias muy concluyentes sobre racismo, homofobia o machismo si uno no es durante 24 horas seguidas negro, homosexual o mujer", insiste.

Además responde a aquellos que argumentan: "Ya quisiera yo que me insultasen como a él si tuviese su dinero": "Esos suelen ser precisamente los de: el dinero no da la felicidad".

"Luego está lo del equipo hegemónico, es el más grande de España, eso parece que atenúa el daño, como cuando llamas puta a una mujer de derechas. De repente hay una España mezquina, mentecata y analfabeta que cree que la mujer es menos mujer por ser de derechas y que el negro es menos negro por ser del Real Madrid. Y esto te lo digo desde el madridismo. Porque ser madridista de izquierdas te da una visión valiosísima de muchos asuntos", subraya.

Jabois asegura que "el negro de 22 años al que llaman mono en todos los campos, imitan sonidos de mono en todos los campos, no es una estrella multimillonaria de la selección brasileña y del Real Madrid", sino "un chico de 22 años odiado por ser negro, así juegue al fútbol o así reparta paquetes de Amazon".

"Eso da exactamente igual. Y los que le abuchean, a él o a cualquiera, no son aficionados de un equipo, antes de eso son unos racistas de mierda", zanja.