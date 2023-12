Le enseña a su perro la escena de la muerte de Mufasa y su reacción es de Óscar

El usuario @OxidoRock3 ha publicado un emotivo y tierno vídeo de su perro reaccionando a la mítica escena de 'El Rey León' en la que (cuidado, hay spoilers) muere Mufasa, el padre de Simba.

"No digo que me lo superes, solo iguálamelo", ha escrito en el tuit, que acumula en un día 10.000 me gusta y más de 827.000 reproducciones.

Su perro se quedó inmóvil viendo la escena y en el transcurso empezó a emitir ese sonido característico de llano, similar al del humano. Tras la muerte de Mufasa y la aparición de su hermano Scar, empezó a ladrar a la televisión, "enfadado" por ser el causante de la muerte.

Los usuarios de X (antes Twitter) se han volcado con el animal y han empatizado con él: "Posiblemente sea uno de los vídeos de empatía animal más hermosos que he visto, nos demuestra que los animales tienen más sentimientos y entienden más de los que podamos imaginar".

"Que alguien le de un abrazo a ese perrito", ha comentado otro. Se han puesto de acuerdo en que los animales sí tienen sentimientos: "También hay quien piensa que los animales tienen poca inteligencia".