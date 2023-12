Le hackean el perfil de WhatsApp a su padre y la conversación es de leyenda

La usuaria de X @anaradoblep ha publicado varias conversaciones de WhatsApp para mostrar cómo un hacker ha accedido en la cuenta de su padre, haciéndose pasar por él, y hablando a distintos miembros de la familia.

Tras intercambiarse varios mensajes, el susodicho le ha explicado que necesitaba un favor: "Hablando en serio (...) Tengo que hacer un pago por transferencia. ¿Tienes para prestarme 168.000 pesos y te lo devuelvo en un ratito?".

Después de vacilar con el estafador, le ha exigido devolver el perfil de WhatsApp "al pobre tipo", en referencia a su padre. Este le ha solicitado, a cambio, un pago y la joven ha respondido en tono burlón: "No puedo, le tengo que comprar un calentador de agua (a mi padre)".

La broma ha continuado cuando ha escrito al primo de la tuitera y, al pedirle dinero, este ha simulado no saber nada del pirateo, siguiendo así con la misma cantinela que la internauta: "¿¿¿Otra vez la canilla??? ¿Gotea mucho? ¿Fría o caliente?".

"¡Uh! Me acabo de enterar. ¿Y por qué no me escribe a mí? Estoy un poco ofendida", ha comentado su otra hija cuando le han contado lo sucedido.

La publicación ha recibido multitud de reacciones en la red, acumulando 22.000 'me gusta' y 500 retuits en menos de 24 horas.