Una argentina cuenta lo que desayunan los españoles y se lía: "Soy español y jamás he visto eso"

La usuaria @lolacabellerrrrrr, argentina que vive en Canarias, ha provocado una fuerte oleada de reacciones después de contar lo que, según ella, desayunamos de forma habitual los españoles.

"Otra cosa que me parece como medio una locura: la gente en España desayuna cerveza. Literalmente", asegura.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"A las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, nueve, diez, once. No hay horario para tomarse una cerveza. Literalmente la gente se va a trabajar tomándose una cerveza. No sé si esto es normal", añade.

En los comentarios, numerosos españoles niegan que tal cosa sea cierta. "Yo soy español y jamás he visto a nadie desayunando cerveza. A partir de las 12, 12.30 sí", dice una persona.

Otro: "Cerveza por la mañana, serán pocos eh... pero en el día en general, sí. Algunos, yo por ejemplo, poca y nunca por la mañana". Y otro más: "Dime en qué sitio de la isla has visto eso porque yo soy de Gran Canaria también y no lo he visto nunca".