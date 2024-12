Le llueven los 'me gusta' con la respuesta que ha dado a las palabras de Jordi Cruz sobre vivienda

Unas palabras que ha pronunciado el cocinero Jordi Cruz sobre las dificultades para acceder al mercado inmobiliario están dando mucho que hablar en las redes sociales, hasta el punto que el cocinero se ha convertido en uno de los temas de más debate de las últimas horas.

En una entrevista en el podcast de Vicky Martín Berrocal, Cruz ha avisado de que todo en la vida se consigue haciendo bien las cosas "y currando".

"Ahora escucho a gente joven que dice, y es verdad eh, la cosa de los pisos está fatal. Cierto. Pero cuando yo tenía 18 años tampoco eran fáciles las cosas", ha señalado.

"Quizá era diferente pero no era fácil. Yo también pensaba joder nunca me voy a poder comprar una casita bonita ni nada, me va a costar mucho. Y tengo una buena casa, ¿por qué? Porque he currado como un desgraciado", ha destacado.

Tras ello, la usuaria de X @Irkapranos ha respondido de forma tan breve como exitosa: "Tan fácil de adivinar qué Jordi Cruz es". Y esa respuesta, en la que hace referencia al otro Jordi Cruz famoso, recordado por su etapa de presentador en Art Attack, ha sido un éxito con más de 6.000 'me gusta' en apenas cinco horas.