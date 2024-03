Le van a ofrecer un contrato de trabajo y el WhatsApp que le acaban mandando provoca una indignación total

Las entrevistas de trabajo se han convertido en un momento de mucha tensión para aquellos que quieren optar al puesto. Pero lo que le ha pasado al usuario @hridvitisson ha causado una indignación generalizada.

Después de estar muy cerca de firmar un contrato de trabajo con una compañía, a la espera de que su documento de identidad refleje su cambio de nombre, le preguntaron que cuando cree que sucederá.

"Aún no me han avisado, pero hasta que ocurra no tengo ningún problema en tener el del DNI", contestó, en un primer momento. Pero lo que no se esperaba era la respuesta que recibiría 11 minutos después.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Bruno, justo ahora me han dicho que han cubierto la vacante de forma interna, no les he podido ni mandar tu documentación directamente. Lo siento, pero ahora mismo no podemos hacer el contrato. Si sale otra vacante te aviso. Avísame cuando tengas el DNI con el cambio de nombre", le explicaron.

Su respuesta a estado a la altura de las circunstancias y ha sido de lo más tajante. "Es que me gustaría que con el DNI cambiado no se me trate de Bruno y no vería el problema quitando que deba ponerse el otro nombre en el contrato", ha asegurado.

No ha dudado en justificar que "no podía callarme" y terminó mandando un extenso mensaje. "Quiero pensar que no ha sido tu decisión, si no que la empresa al saber que soy trans ha preferido mentirte. Me gustaría creerme lo de la vacante mágicamente cubierta, pero nos pasa demasiado a las personas con un DNI como el mío", ha reprochado.

"A la próxima, aunque no sea conmigo, lo mejor es no decirle a gente que una persona es trans cuando no tiene por qué saberlo, porque ahora el que se queda sin trabajo soy yo", ha sentenciado.