Le dice a su madre por WhatsApp que se marcha a Valencia por estudios y su respuesta es delirante

Lo que harían las madres por tener siempre a sus hijos cerca y a salvo solo lo saben ellas. Muchos casos se han dado del 'síndrome del nido vacío', que se caracteriza por uan sensación de tristeza y dolor de los padres cuando sus "niños" se independizan del que fue su hogar familiar. En los casos más extremos puede incluso causar depresión.

La usuaria de la red social X, antes conocida como Twitter, @anitalopezz__ ha publicado una captura de la conversación con su madre cuando le anunció que se iba a Valencia por SICUE, un programa de movilidad en el que los universitarios realizar sus estudios durante un periodo de tiempo en otra universidad española.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¡Hola, me cogieron en Valencia", le escribió Ana. Su madre, preocupada, intentó utilizar un método de soborno para evitarlo. "Ya lo sé, si no te vas te doy 1000 euros, te los ingreso hoy", le respondió.

"Creo que no quiere que me vaya de SICUE", ha descrito Ana en la publicación, que cuenta ya con 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas y subiendo.

Muchos de los usuarios que han contestado se han sentido identificados, que han vivido situaciones parecidas con sus familias. Por otro lado, le han recomendado "100%" que viva la experiencia.