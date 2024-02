Le pide por WhatsApp unos apuntes y la respuesta que se lleva ya es un fenómeno viral

La usuaria de TikTok @eliaind ha compartido en su perfil la respuesta que le ha dado una joven a un estudiante que le había preguntado por WhatsApp por si tenía los apuntes de una asignatura. La contestación de la chica se ha hecho viral.

"Oye, perdona, ¿no tendrás lo de los apuntes de Francisco, verdad?", comienza la conversación con este mensaje Elia. Su compañera le responde en un primer momento con un mensaje que ha eliminado y después le dice que "lo siento".

Ahí es cuando Elia insiste en que con eso quiere decir que no. La respuesta que se lleva de su compañera es un mensaje de audio en el que le dice rotundamente que no le va a pasar los apuntes.

"Lo siento, muy resumidamente sí, soy una persona enferma que se ha dejado el culo por ir a cada una de las clases de ese señor, me he dejado la mano y la vida para apuntar todo lo que decía. No te conozco de nada y claro que no te los voy pasar. Sonaré hija de puta o lo que quieras, pero cada uno tiene que ganarse las cosas", le ha dicho.

La usuaria le ha contestado diciéndole que suena "maleducada" y que le bastaba con que le dijera que no los tenía o no se los pasaba.