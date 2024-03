Le piden a Pepe Rodríguez un plato para Pedro Sánchez: se ríe, se lo piensa y esto dice

Pepe Rodríguez, el famoso cocinero miembro del jurado de MasterChef, ha concedido una entrevista a El Debate donde ha hablado de todo: de la situación de la cocina en España y hasta de política.

En la charla, el chef de El Bohío ha contado que le "encanta" hablar de política pero sabe que no debe porque se "calienta": "Me encanta. Sigo todos los debates de política para saber qué ocurre".

Ha añadido que a veces le da pena ver ciertos debates porque "ponen a la derecha del presentador y otros a la izquierda y empiezan a pegarse golpes": "Me parece trágico. Me parece que lo que falta es crítica de verdad. Los de un lado no son capaces de criticar a los mimos de ese lado y esto me parece triste".

"Yo no creo que todo lo que haga la derecha sea bueno y no creo que todo lo que haga la izquierda sea bueno. Seguro que alguien está haciendo algo bueno pero los de un lado le pegan al otro y los otros al otro", ha apostillado.

Sobre qué plato le prepararía a Pedro Sánchez, Rodríguez ha sonreído, se lo ha pensado y ha dicho: "No sé, algún plato típico español para que no pierda el origen. No sea que se vaya por algún lado".