Deja una queja escrita para una vecina y la respuesta que recibe va con una firma que es oro molido

En pleno Siglo XXI, la edad de oro de las redes sociales, todavía hay comunidades de vecinos que deciden solucionar los problemas como hace décadas: con carteles escritos a mano.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En este edificio de Algeciras ha tenido lugar un pequeño encontronazo entre dos vecinas a cuenta de que una de ellas usa demasiado incienso, lo que nadie esperaba era la maravillosa réplica del aludido.

"Perdona: a la que quema el incienso que lo queme dentro de su casa. Yo no tengo porque oler cada vez que paso por el portal olor a incienso ya que me molesta y me cuesta respirar. Perdón por las molestias y gracias", se puede leer en la carta escrita a mano.

La vecina aludida se ha pasado el juego: "Estimad@ vecin@, después de 23 años viviendo en el bloque, hubiese sido más sencillo hablar directamente conmigo ya que me considero una persona racional".

Y ojo porque va firmado con un: "Atentamente, la botafumeiro".