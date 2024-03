Belén Rueda, sobre el 'Me Too' español: "Ahora hay mucho más respeto, pero no suficiente"

Marbella, años 80, mujeres poderosas, éxito, fama, fiestas, estrellas de Hollywood... con este cóctel tan explosivo ha llegado Eva y Nicole, producción de Atresmedia TV y Good Mood, al Festival de Málaga.

Belén Rueda es Nicole, una estrella de la noche marbellí que poseé una discoteca de referencia en la noche de la ciudad andaluza. Lo tiene todo hasta que Eva —Hiba Abouk— llega para poner su mundo patas arriba para saldar una venganza del pasado.

En varios corrillos con periodistas, Belén Rueda ha hablado de cómo se ha preparado el papel, del me too español y de qué ha supuesto para ella volver a trabajar a las órdenes de Daniel Écija, exitoso productor de series como El Internado, Los Serrano y Médico de familia, y su expareja y padre de sus tres hijas.

Rueda y Écija se conocieron "realmente" en Marbella rodando Vip Noche allá por los 90 y por eso esta serie le sorprendió desde el primer minuto: "Cuando me llegó el guión dije 'pero si ya lo habéis contado todo en este capítulo qué vas a contar más'. El ritmo de la serie es trepidante".

La ficción refleja lo que fue la época dorada de Marbella, cuando las grandes fortunas europeas y árabes se instalaron en la ciudad andaluza. Además, en palabras de la propia Belén Rueda, "desmitifica" la pompa que adorna, por ejemplo, las alfombras rojas: "Me dicen 'qué guapa estás'. Es que no me levanto así todos los días. Necesito mi ratito para que me pongan así".

Elenco de 'Eva y Nicole'. ATRESMEDIA

Los personajes de Eva y Nicole recuerdan mucho a dos mujeres poderosas que reinaron durante años en la noche marbellí: Olivia Valère y Régin. Aunque Daniel Écija ha querido dejar claro que sus dos protagonistas no están inspirados en la vida de ninguna de las dos.

El 'me too' español

Como no podía ser de otra forma y más en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Belén Rueda ha hablado de la explosión de lo que muchos han querido bautizar como el Mee too español después de la denuncia de cinco mujeres que aseguran haber sido acosadas por el director de cine Carlos Vermut.

"Las cosas han cambiado realmente de verdad. Yo he vivido los años 90, los años 80 y no tienen nada que ver con ahora. Hay mucho más respeto, pero no es suficiente. Lo que quiero decir es que... creo que se dice 'no, es que se apoya demasiado a la mujer'. Ya, pero es que tenemos que acostumbrarnos a que para llegar a una igualdad hay un momento en el que tienes que empujar al otro, porque si no nunca se llegará a la igualdad", ha afirmado en el corrillo con periodistas.

Y ha proseguido: "Necesitamos unos años de empujar, de no saber si puedes hablar de esta manera o no puedes hablar de esta otra... yo he cambiado mi forma de hablar. Hay gente que dice 'eso es un esfuerzo'. Bueno, ¿y? Pues es un esfuerzo durante un tiempo. Lo ideal sería, y yo tengo hijas más jóvenes que hay cosas que para ellas son naturales y yo todavía digo 'ay, por aquí no'".

Sobre si ha sentido el apoyo de los actores de la industria para llevar a cabo este cambio ha dicho que "sí": "Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Sí, sí, sí. Dentro de la Industria y dentro de cualquier profesión. Se marca mucho sobre nuestra profesión porque es una profesión de cara al público pero hay muchas profesiones que están calladitas".

Para poner un ejemplo de esto último —"que seguro que vais a poner de titular"— ha hablado de las infidelidades y ha comentado que muchos amigos le dicen que su profesión hay muchas infidelidades. Una afirmación que ella resuelve mirando en Google y buscando un ranking de profesiones donde más infidelidad hay en la que la suya es la sexta. Unos crían la fama y otros cardan la lana.