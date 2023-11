Le hace este regalo a su abuela y su reacción es una auténtica maravilla

La plataforma TikTok se ha convertido en el lugar de entretenimiento de mucha gente. Algunas de las historias que se suben a la red social, se acaban haciendo virales, pero lo que le ha ocurrido a la usuaria @juuditesteve está en otro nivel.

La joven ha querido sorprender a su abuela, haciéndole un regalo bastante llamativo. En concreto, un cuadro del cantante Harry Styles caricaturizado como si fuera un santo y el desenlace ha sido tremendo.

"Le regalo a mi abuela un cuadro de Harry Styles diciendo que es un santo", ha señalado en el vídeo, justo antes de mostrar la reacción de ella.

"Ay, el señor", ha asegurado mientras veía la imagen y le daba un beso, mientras su nieta le decía que "es el santo de ahí, de Inglaterra, Eduardo". "Que me ayude contra todo lo malo, a mis hijos, a mis nietos y a mis soles", ha respondido.

Tras ello, ha llegado el turno de su abuelo y la usuaria no ha dudado en enfocarle con la cámara para ver su reacción. "Eduardo...", ha apuntado, antes de decir que lo quiere colocar "en el comedor". "No, en el comedor no, en mi habitación y que nos libre de todos los males. Está guapo", ha espetado su mujer.

Otra señora se ha sentado con ellos en la cafetería y su abuela ha destacado que se lo ha traído su nieta "de Londres" y su marido ha terminado encontrándole parentesco con "Camilo Sesto".

El vídeo ha maravillado a todo el mundo en redes sociales y se ha convertido en uno de los más virales de TikTok, llegando incluso a triunfar en otra plataforma, X, con más de 2.000 me gusta y decenas de comentarios: