Lee la respuesta que le han dado tras poner una reclamación en un hospital: se lo toma con humor

La usuaria de TikTok @unteconlety ha publicado un vídeo leyendo la respuesta que le ha dado el hospital donde puso la reclamación después de que le dieran cita en 2025 por un problema en el aparato digestivo que le provoca vómitos recurrentes.

"Si tienes algo grave que haya que tratar lo mismo te mueres y todavía no te han hecho la gastroscopia. Me dijisteis que tenía que poner una reclamación. Y allí fui. ¿Esperanza? No tenía... Bueno un poco sí.. El caso es que la respuesta para enmarcar. Es de risa, una cámara oculta", ha empezado diciendo la paciente.

Según ha leído, "la reclamación se ha remitido al jefe de sección de aparato digestivo, y es que en estos momentos no hay citas con anterioridad a la que se le ha facilitado, pero, si las circunstancias actuales se modificaran", se pondrían en contacto con ella para adelantar la cita.

"Asimismo, quiero agradecer su escrito porque la opinión de los usuarios del sistema público es de suma importancia para conocer sus expectativas y mejorar el funcionamiento, organización de los servicios y establecimiento del sistema de salud de Castilla y León", ha continuado repasando la joven.

En conclusión, sigue teniendo la cita en 2025. "No pasa nada porque ellos me agradecen mi opinión, porque cuenta, no sé para qué, pero cuenta", ha dicho con tono irónico. No obstante, ha asegurado que, "como son tantas cosas", la situación le provoca "más risa que enfado".

Y así ha concluido, tirando de nuevo de sarcasmo, con su reflexión: "Ole con ole la sanidad pública de Ávila. Un monumento tenéis".