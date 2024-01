Lío tras comprar un chándal en Vinted, recibir una "bandolera del paleolítico" y publicarlo en X

Vinted es una plataforma comunitaria que permite a los usuarios vender, comprar e intercambiar artículos de ropa y accesorios de segunda mano de manera fácil y rápida.

Navegando por la aplicación, el usuario de X @Busati333 encontró el chándal "de dos piezas original de C Tangana" por 20 euros y se lo compró a una chica de la plataforma, conocida en X como @Alboreao.

En un descuido, la vendedora se confundió al preparar el paquete y al comprador le llegó una especie de cartera antigua de color marrón que ha denominado, de manera despectiva, como "bandolera del paleolítico". Por eso, escribió a la chica con esta frase: "Pero esto qué cojones es".

"Tío, perdona. Me acabo de dar cuenta de que mi madre se ha confundido de paquete. Lo siento muchísimo. Te envío el chándal por nueve euros. Por favor, devuelve el paquete", ha respondido ella avergonzada.

Sin embargo, el chico le ha pedido, a modo de compensación, que le vendiese el chándal por cinco euros, un gesto que a algunos les ha sentado muy mal en la red.

De hecho, la vendedora ha compartido también en X los mensajes que le han llegado de algunos seguidores: "Maleducado y sinvergüenza. Espero que hayas podido solucionarlo. No te conozco, pero mucha gente hemos visto el tuit y hemos querido avisarte porque es injusto".

Tras el lío que se ha montado, el asunto ha terminado con este mensaje del vendedor: "Mira, te devuelvo tu paquete. No hace falta que me rebajes el chándal, con que me devuelvas el dinero vale".