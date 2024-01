Gonzalo Miró responde con una claridad asombrosa a Ayuso tras decir que la gente "prefiere no trabajar"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser protagonista de una de las polémicas de la semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró en un desayuno informativo que hay sectores que se están quedando "sin mano de obra" porque hay gente que "prefiere no trabajar".

La dirigente madrileña reclamó a los jóvenes que "no caigan en el desánimo y en los mensajes del 'tú no trabajes' porque es casi más rentable, muchas veces, no hacerlo que hacerlo".

Unas palabras que han generado un revuelo de los grandes y ha provocado multitud de reacciones desde distintos puntos de la sociedad. Uno de los más tajantes ha sido Gonzalo Miró.

El tertuliano de Espejo Público fue preguntado por la afirmación de la dirigente madrileña y no tardó ni un segundo en dejar claro lo que piensa sobre el asunto.

"Bueno, a mí me parece una de las innumerables estupideces de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una más. Bueno, acordémonos de cómo calificaba a las colas del hambre en su momento", ha señalado.

Gonzalo Miró ha justificado que "por ella, probablemente, quitaría los subsidios" y que "lo que tiene que hacer, si realmente cree que esto es un problema, es decir a sus colegas, los de la pasta, que paguen mejor".